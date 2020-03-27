Москва, , 15:10 — REGNUM Обучиться программированию или подтянуть компьютерную грамотность при помощи бесплатных Интернет-сервисов можно во время самоизоляции из-за коронавируса.

Технопарк МГТУ им. Баумана совместно с Mail.ru Group предлагают бесплатные видеолекции для всех, ко хочет освоить языки программирования, основы анализа данных, разработку мобильных приложений и получить другие, весьма полезные в 21 веке знания.

Академия Microsoft открыла бесплатные курсы как для желающих освоить компьютерную грамотность, так и для продвинутых пользователей, созревших приобщиться к программированию.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей, гражданам настоятельно рекомендовано оставаться дома, массовые мероприятия отменены, закрываются увеселительные и культурные заведения и учреждения.