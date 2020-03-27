Белгород, , 15:08 — REGNUM Социальными проездными билетами временно не смогут воспользоваться льготники Белгорода. Ограничения будут действовать с 30 марта по 3 апреля, сообщили 27 марта в пресс-службе правительства региона.

Обслуживание пенсионеров и льготников по социальным билетам прекратят в рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Это будет способствовать гражданам оставаться дома в нерабочую неделю. Льготные поездки можно будет использовать в дальнейшем.

Городской и пригородный транспорт в это время будет ходить по расписанию выходного дня.