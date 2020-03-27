Томск, , 15:05 — REGNUM В Томской области восемь лабораторий готовятся начать диагностику COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

В настоящее время анализы на коронавирус проводятся только в круглосуточно работающей лаборатории Роспотребнадзора. После получения аккредитации Роспотребнадзора ещё восемь лабораторий начнут исследования по диагностике COVID-19.

Кроме того, в Томской области готовится к работе стационар, в котором будут созданы условия для лечения пациентов с коронавирусом в тяжёлой форме. Здесь же будут размещаться больные из группы риска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области от коронавируса вылечился первый пациент.

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