Москва, , 15:04 — REGNUM Российские военные медики, прибывшие в итальянский город Бергамо, приступили к непосредственному оказанию помощи гражданам Итальянской Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские врачебно-сестринские бригады привлечены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые итальянские власти приспособили для изоляции и лечения заразившихся коронавирусом.

Специальная военная техника будет задействована в проведении санитарной обработки и дезинфекции объектов здравоохранения, городской инфраструктуры и транспортных средств. На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде г. Бергамо развернуты специальная лаборатория, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.

Ранее сообщалось, что 22−23 марта по поручению Президента России Владимира Путина силами ВКС РФ в Италию для борьбы с распространением коронавирусной инфекции были переброшены 8 врачебно-сестринских бригад и 100 специалистов-вирусологов Минобороны.