Пятигорск, Ставропольский край, , 15:06 — REGNUM Нехватка медицинского персонала и проблемы с местами в больницах отмечаются в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом на заседании рабочей группы по координации действий регионов СКФО по борьбе с коронавирусом заявил полномочный представитель президента РФ в округе Юрий Чайка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аппарата полпредства.

«Чайка отметил, что в аппарат полпредства поступили сигналы от региональных оперативных штабов по предотвращению распространения коронавируса относительно объективных проблем с медперсоналом и местами в больницах», — сказано в сообщении.

Полпред подчеркнул, что данный вопрос находится под особым контролем и требует безотлагательного решения. По его словам, вместе с властями регионов ведется работа по решению этой проблемы.

Чайка также потребовал от руководителей субъектов, ответственных за реализацию мер по борьбе с распространением коронавируса, максимальной информационной открытости в предоставлении сведений о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Отметим, что по состоянию на 27 марта подтвержденные случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в четырех из семи регионов Северного Кавказа: Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.