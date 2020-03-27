Уфа, , 15:10 — REGNUM Свести к минимуму общественную и личную активность в условиях распространения коронавируса призвали жителей Уфы представители администрации города. Соответствующее обращение опубликовано 27 марта на сайте городской администрации.

По словам чиновников, безопасность граждан зависит от ответственности каждого. Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности и очень внимательно отнестись к своему здоровью.

Сотрудники городской администрации не рекомендуют уезжать из города, для встречи с родными, которые проживают в других районах Башкирии. Кроме этого, не рекомендуется осуществлять дальние поездки, поскольку сейчас главное — это забота о своем здоровье и здоровье своих близких.

Помимо этого не рекомендуется посещать торговые комплексы и парки, а также находиться в местах массового скопления людей.

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