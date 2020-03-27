Нальчик, , 15:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попали под подозрение на коронавирус два работника Дома правительства. Они вернулись из отпуска, который провели за границей, и помещены на карантин, сообщили в оперативном штабе по борьбе с проникновением коронавирусной инфекции на территорию республики.

«Их тесты направлены на дополнительную проверку. Все контактировавшие с ними лица определены, прошли тестирование и взяты под наблюдение», — пишет РИА КБР.

Пришлось провести обследование и всем членам правительства и некоторым сотрудникам аппарата администрации главы субъекта. Результаты тестов у всех отрицательные.

Как отметили в штабе, в настоящее время предпринимаются меры для перевода как можно большего числа сотрудников органов власти на работу по удаленной схеме.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 27 марта, в Кабардино-Балкарии выявлены четыре заразившихся коронавирусом.

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