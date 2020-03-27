Тбилиси, , 15:01 — REGNUM

Министерство юстиции Грузии разрабатывает специальный план, который представит обществу на следующей неделе, и этот план нацелен на то, чтобы в условиях коронавируса сделать тюрьмы еще более закрытыми. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии 27 марта заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

К сведению заключенных она сообщила, что план не предусматривает перевод всех осужденных и подсудимых в так называемые закрытые зоны, но отметила, что с наступлением весны заключенные во внутреннем дворе тюрем должны соблюдать рекомендации минздрава, в том числе безопасную дистанцию.

Что касается закрытости пенитенциарной системы, «план будет направлен на то, чтобы как можно меньше сотрудников ездили из тюрьмы домой», и чтобы «на период распространения коронавируса тюрьмы были максимально закрытыми».

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, на 27 марта в Грузии фиксируется 81 случай коронавируса, 13 человек выздоровели и выписаны из больниц, 4505 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.