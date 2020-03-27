Ташкент, , 15:01 — REGNUM Руководство высших учебных заведений Узбекистана не будет отчислять студентов за неуплату семестра в период карантина. Об этом 27 марта заявил начальник главного управления министерства высшего и среднего специального образования Абдували Холиков в эфире телеканала Uzreport.

По его словам, все студентам сохранят стипендию. Однако средства будут переводить на карту. Поэтому министерство принимает меры, чтобы выдать кары всем студентам, которые ранее получали средства наличными.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта дошкольные, средние и высшие учебные заведения Узбекистана закрыли на карантин для профилактики распространения коронавируса.