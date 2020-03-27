Рига, , 15:00 — REGNUM Гражданин Молдавии оштрафован на 4300 евро в Латвии за попытку дать взятку пограничнику в размере пяти евро. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, на пограничном пункте Силиене гражданин Молдавии не смог предъявить сотруднику пограничной службы документ о техническом осмотре прицепа. Чтобы избежать составления протокола об административной ответственности, водитель предложил пограничнику взятку в размере пяти евро.

По факту дачи взятки против уроженца Молдавии 1978 года рождения было возбуждено уголовное дело. По решению Даугавпилсской прокуратуры гражданину Молдавии был присуждён штраф в размере 4300 евро.

Попытка дачи взятки должностному лицу квалифицируется в Латвии, как тяжёлое преступление. Согласно Уголовному кодексу страны взяткодателю грозит не только денежный штраф, но также принудительные работы и лишение свободы на срок до пяти лет.