Симферополь, 27 марта 2020, 15:02 — REGNUM Жителей Крыма, которые заразились за границей коронавирусной инфекцией и скрыли это, ждёт уголовная ответственность. Об этом 27 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе доклада о мерах по предотвращению распространения заболевания на полуострове.
Как сообщало ИА REGNUM, половина заражённых коронавирусом крымчан скрыли информацию о пребывании за границей. Также скрыли данные и заболевшие севастопольцы.
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