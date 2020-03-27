Симферополь, , 15:02 — REGNUM Жителей Крыма, которые заразились за границей коронавирусной инфекцией и скрыли это, ждёт уголовная ответственность. Об этом 27 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе доклада о мерах по предотвращению распространения заболевания на полуострове.

«Как только по первому человеку, который скрыл сведения о своём нахождении за границей, будет принято процессуальное решение, по всем остальным пойдёт всё «автоматом». Практика будет сформирована, это всё будет очень быстро», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, половина заражённых коронавирусом крымчан скрыли информацию о пребывании за границей. Также скрыли данные и заболевшие севастопольцы.

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