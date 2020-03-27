Москва, , 14:57 — REGNUM Президент и основатель Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Виталий Костомаров скончался в возрасте 90 лет. Сообщение об этом опубликовано на странице института в Instagram.

В сообщении указано, что Костомаров скончался 26 марта. Причина смерти пока не названа, о церемонии прощания в институте пообещали сообщить позднее. «Огромная и невосполнимая утрата для нас и всех русистов!» — отмечено в сообщении. Виталий Костомаров родился 3 января 1930 года в Москве. Институт Пушкина он основал в 1973 году, а в 2001 году стал его президентом. Костомаров внес большой вклад в развитие российской науки, так, ему принадлежит методика обучения русскому языку как иностранному.

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