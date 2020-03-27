Сочи, Краснодарский край, , 14:54 — REGNUM Акция «Сад памяти» состоялась в Сочинском национальном парке 27 марта, сообщили ИА REGNUM в оргкомитете акции.

В парке в память павших в Великой Отечественной войне высадили реликтовый самшит, который, оказался на грани вымирания, а сегодня, по словам собеседницы агентства, стал символом победы жизни над смертью.

В акции приняли участие сотрудники национального парка и местные представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», волонтёры «Красного креста». Дерево в память о своём Герое высадил каждый участник. Так, заместитель директора — главный лесничий ФГБУ «Сочинский национальный парк» Максим Лянгузов посвятил его своей бабушке — Полине Лянгузовой.

«Я принимаю личное участие в акции «Сад памяти» в честь своей бабушки Лянгузовой Полины Александровны, которая была блокадницей Ленинграда. Бабушка прожила в Ленинграде с 1941 по 1945 год, работала в военном госпитале, имеет более десяти государственных наград. Она подняла на ноги более тысячи бойцов Красной Армии, спасала детей в оккупированном городе от голода, отдавая им свои хлебные карточки», — рассказал Максим Лянгузов.

Всего участники акции сегодня высадили 550 саженцев: на территории «33 водопад» 150 деревьев, и ещё 400 в Марьинском лесничестве.

«В течение пяти лет в лесопитомнике Сочинского национального парка выращиваются сеянцы самшита, сейчас их уже более 30 тыс. экземпляров. Растения достигли состояния, допускающего их возврат в природу. Параллельно продолжается работа по высеву дополнительного материала. Наблюдения в природе последнего года привели к выводу о спаде активности самшитовой огневки, что открывает перспективу для восстановления самшитников в Сочинском национальном парке», — рассказал заместитель директора по научной работе ФГБУ «Сочинский национальный парк» Борис Туниев, также участвовавший в акции. Он посвятил дерево своему отцу, прошедшему войну.

«Было важно провести акцию, соблюдая все правила безопасности. Мы, как «Волонтёры Победы» хотим, чтобы акция стала традицией. Очень важно знать историю своей страны, своей семьи, не забывать о подвигах своих родственников. Своих Героев», — отметила председатель Краснодарского регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы», студентка Кубанского государственного университета Юлиана Лоточникова.

Акция в Сочинском нацпарке проводилась с учётом эпидемиологической ситуации — все участники были в масках и одноразовых перчатках, находились на расстоянии около двух метров друг от друга, и в группах из не более двух-трёх человек.

Отметим, что за неделю проведения международной акции «Сад памяти» по всей России и за рубежом было высажено уже более миллиона деревьев. Акция продлится до 22 июня, планируется высадить 27 миллионов деревьев — в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне. Организаторами акции выступают Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы, при поддержке министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».