Ижевск, , 14:52 — REGNUM Накануне сотрудники управления Роспотребндзора и МВД по Удмуртии проверили 167 жителей республики, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. 11 человек специалисты не застали по месту жительства, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В отношении всех граждан, которые пренебрегли карантинными мероприятиями, составлены протоколы об административном правонарушении.

Уточняется, что несознательные будут привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ — штраф составит от 500 до 1 тыс. рублей, по ч. 1 ст. 19.5 — сумма штрафа составляет от 300 до 500 рублей, по ст. 6.3 КоАП РФ — штраф от 100 до 500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии выявлено два случая заражения коронавирусом, оба завозные — из Италии и Швейцарии. также тест на коронавирус сдал глава республики Александр Бречалов, он оказался отрицательным.