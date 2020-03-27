Оренбург, , 14:50 — REGNUM В Оренбургской области состояние здоровья жителя Бузулука, у которого диагностировали коронавирус, ухудшилось. Об этом сообщила министра здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Она отметила, что у пациента развилось осложнение — пневмония. Мужчина получает необходимое лечение.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на весь объем проводимой терапии, состояние его оценивается как тяжелое», — сказала глава минздрава.

Напомним, в Бузулуке был зафиксирован первый случай коронавируса на территории Оренбуржья. Мужчину госпитализировали в Оренбург.

Добавим, в Оренбургской области выявлено четыре случая коронавирусной инфекции. Состояние еще двух человек (мужчины и женщины) медики оценивают как средней тяжести, у них есть изменения в легких. Еще один пациент — ребенок, контактировавший с бузулучанином — находится в больнице с диагнозом «здоров».

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