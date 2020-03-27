Москва, , 14:51 — REGNUM Предпочитают запасаться продуктами питания в эпидемию 11% жителей России. Подавляющее большинство (87%) не делает запасов впрок, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В топ-5 продуктов питания в корзине для выживания во время пандемии обязательно должны входить: крупы (49%), консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%) и мука (22%).

Также, по мнению граждан РФ, важно сделать основательные запасы соли (16%), подсолнечного масла (15%) и мяса (15%).

В опросе 21 марта 2020 года приняли участие 1600 граждан РФ старше18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин, заявил, что российские магазины стабильно снабжаются продовольствием и не нужно закупать их впрок.

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