Вашингтон, , 14:48 — REGNUM На время карантина многие разработчики видеоигр устроили бесплатные раздачи своих проектов. Об этом 26 марта сообщил «Мир Фантастики».

Так, в Epic Games Store можно бесплатно «приобрести» игры World War Z, Figment и Tomentor x Punisher. В Steam — Simple Story: Alex, Project Mercury, 100% Orange Juice и Nephise: Begins. Обладатели мобильных устройств с Andorid, в свою очередь, могут забрать приключенческую игру Monument Valley 2.

Напомним, в период пандемии коронавируса многие разработчики и издатели видеоигр дают бесплатный доступ к своим проектам. Таким образом, они призывают геймеров оставаться дома и соблюдать карантин.

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