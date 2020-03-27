Тбилиси, , 14:44 — REGNUM Заключенных в Грузии в суд больше не вывозят, и с этой стороны угрозы заражения их коронавирусом нет. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии 27 марта заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

По ее словам, судебная система Грузии перешла на судебные процессы в режиме онлайн, за что министр выразила благодарность работникам судебных администраций, прокурорам, судьям, адвокатам и самим заключенным.

«Всего за 3 дня мы сумели провести в онлайн-режиме 95 судебных процессов. До окончания пандемии коронавируса ни один заключенный вывозиться из тюрем на судебный процесс не будет», — заявила Цулукиани.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, на 27 марта в Грузии фиксируется 81 случай коронавируса, 13 человек выздоровели и выписаны из больниц, 4505 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.