Владимир, , 14:44 — REGNUM Во Владимирской области на всё время действия режима повышенной готовности граждане в возрасте старше 70 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий указ 27 марта подписал глава региона Владимир Сипягин.

Пожилые владимирцы должны не покидать места проживания, в том числе частные дома.

Исключение распространяется только на определённые группы граждан: руководителей и сотрудников органов государственной власти, медиков.

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