Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Для предотвращения занесения коронавируса в тюрьму с 23 марта пенитенциарная служба отказалась от услуг частной компании, которая осуществляла уборку помещений тюрем. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии 27 марта заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

По ее словам, частная компания предоставляет администрации тюрем все имеющиеся у нее средства для уборки и очистки помещений, а администрация своими силами обеспечивает уборку.

Она также сообщила, что все сотрудники тюремных администраций при явке на работу проходят установленную медицинскую проверку и при выявлении у них подозрительных симптомов отправляются в изоляцию домой. Аналогичным образом отстраняют от тюрем имеющих какие-либо симптомы заражения сотрудников службы внешней охраны.

«Хочу, чтобы заключенные и их семьи и в этом отношении были спокойны», — заявила Цулукиани.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, на 27 марта в Грузии фиксируется 81 случай коронавируса, 13 человек выздоровели и выписаны из больниц, 4505 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.