Тбилиси, , 14:39 — REGNUM За весь период действия в пенитенциарной системе Грузии введенного в связи с пандемией особого режима ни у одного из заключенных коронавирус пока не выявлен. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии 27 марта заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

По ее информации, за истекший период с признаками подозрения на коронавирус в соответствующие гражданские медицинские учреждения на обследование были направлены 26 заключенных. Обследование 6 из них уже завершилось и дало отрицательный результат. Они выписаны из клиник, но в общие камеры с другими заключенными помещены не будут. Все возвращающиеся из гражданских больниц заключенные будут проходить в тюрьме установленный 21-дневный карантин, заявила министр.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, на 27 марта в Грузии фиксируется 81 случай коронавируса, 13 человек выздоровели и выписаны из больниц, 4505 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.