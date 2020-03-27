Уфа, , 14:47 — REGNUM Некоторые ограничения в работе медицинских учреждений ввели в Башкирии из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщили на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, на время будут отменены плановая диспансеризация и плановые профилактические осмотры. Кроме этого, согласно распоряжению правительства и министерства здравоохранения РФ на время будет отменена работа дневных стационаров.

Забелин отметил, что данные меры предпринимаются для недопущения скопления людей. А для того, чтобы снизить количество обращений в поликлиники, льготные лекарства будут выписываться на три месяца.

Остальные аспекты работы медучреждений, такие как неотложный прием и другие срочные вопросы, связанные со здоровьем граждан, останутся прежними.

Забелин отметил, что ни один пациент в Башкирии без медпомощи не останется.

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