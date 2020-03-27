Иваново, , 14:36 — REGNUM Дополнительные инфекционные боксы разворачивают в Ивановской области в рамках режима повышенной готовности, сообщили 27 марта в пресс-службе правительства региона. На данный момент в регионе в учреждениях здравоохранения готово к использованию 465 инфекционных коек, дополнительно могут развернуть ещё более 1,1 тыс.

Как доложил губернатору Станиславу Воскресенскому директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, из уже развёрнутых коек 65 боксированного типа и 15 реанимационных коек. Дополнительно при необходимости будет развернуто еще 1123 койки, всего в регионе может быть развернуто более 1600 коек.

«Мы в пять раз больше на всякий случай разворачиваем коек, чем требует Минздрав. Лучше перестраховаться», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует режим повышенной готовности. В регионе официально подтверждено два случая заболевания новым коронавирусом, также получено шесть положительных результатов экспресс-тестов, которые проходят лабораторную проверку.