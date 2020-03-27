Москва, , 14:37 — REGNUM Решение правительства РФ приостановить работу курортов и общепита в многом. Действительно, обосновано. Вирус быстрее всего распространяется в местах скопления людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя решение о приостановке работы курортов и общепита.

«А уж там, где большое количество человек сосредоточено на ограниченной площади или в ограниченном объеме, возможность для вируса разгуляться вовсю, просто идеальная.

Ситуация с заразившимися на круизном лайнере — явное тому доказательство. Фактически, готовый сюжет для фильма ужасов.

Данные сейчас Минздравом и иными ведомствами рекомендации по возможности находиться дома, проветривать помещения, мыть руки, при необходимости проводить дезинфекцию помещения, выходить на улицу лишь в случае действительной необходимости и в то время, когда скопление людей минимально, вполне оправданы.

Так что приостановка работы курортов и общепита — лишь одна из многочисленных и остро необходимых мер по остановке пандемии коронавируса в России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу курортов и общепита.

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