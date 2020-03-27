Пермь, , 14:32 — REGNUM В центре Перми с 30 марта по 3 апреля парковки будут бесплатными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Система платных городских парковок предполагает, что парковочные места можно занимать бесплатно в выходные и праздничные дни. Напомним, президент Владимир Путин подписал Указ, согласно которому неделя (с 30 марта по 5 апреля) объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как подчеркнули в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», владельцам абонементов не стоит волноваться, абонементы продлят на пять дней.