Красноярск, , 14:32 — REGNUM Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вводятся в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 марта в краевом правительстве.

Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Усс.

С 28 марта по 5 апреля в регионе будет приостановлена работа организаций общепита. Закроются объекты розничной торговли. Будут работать лишь аптеки, автозаправки и магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Закрываются бассейны, салоны красоты, СПА-центры, фитнес-центры и так далее.

В регионе приостанавливают проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий. Временно прекращается работа детских игровых комнат, кинотеатров, развлекательных центров. До 5 апреля приостановлена работа детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 27 марта было зарегистрировано восемь подтверждённых случаев коронавируса.

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