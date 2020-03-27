Ставрополь, , 14:43 — REGNUM Детские сады в Ставропольском крае продолжат работать во время продолжительных выходных. Дошкольные учреждения не будут закрыты в связи с тем, что в этот период продолжают функционировать непрерывно действующие организации — аптеки и медучреждения, торговые сети, аварийные и спасательные службы, сообщили ИА REGNUM 27 марта в пресс-службе главы региона.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 марта в ходе телеобращения к жителям страны объявил следующую неделю (с 30 марта по 5 апреля) нерабочей, но с сохранением зарплат. Выходные предоставлены в качестве одной из мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Родители, чья профессиональная деятельность не прекращается в предстоящие нерабочие дни, должны иметь возможность отвести детей в детские сады», — приводятся в сообщении слова Владимирова. Губернатор поручил министерству образования Ставрополья обеспечить работу дошкольных учреждений.

В школах региона продолжают действовать каникулы, объявленные до 12 апреля. Учебный процесс планируется возобновить вовремя и независимо от обстоятельств. Министерству образования края совместно с региональным министерством энергетики, промышленности и связи поручено проработать организационные и технические возможности дистанционного обучения во всех школах.

Читайте также: На Ставрополье ввели дополнительные меры для борьбы с коронавирусом