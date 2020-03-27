Москва, , 14:27 — REGNUM Белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует продолжить выполнять авиарейс Минск — Москва, несмотря на ограничение воздушного сообщения в России. Об этом 27 марта сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Отмечается, что продолжение авиасообщения стало возможным после консультаций между минтрансом Белоруссии и Росавиацией. «К ночи было принято соответствующее решение», — сказали в белорусском министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта в России приостановили все международные регулярные авиарейсы для профилактики коронавируса. Также введен запрет на въезд в Россию иностранных граждан, в том числе граждан Белоруссии.

26 марта в министерстве транспорта Белоруссии сообщили, что департаментом по авиации прорабатывается вопрос сохранения авиасообщения с Россией.

Отметим, Белоруссия, в отличие от России, не закрывала свои границы для профилактики коронавируса. В республике введен 14-дневный карантин для всех граждан, прибывающих из-за границы.