Москва, , 14:30 — REGNUM Депутат Московской городской думы Николай Губенко госпитализирован с супругой, народной артисткой РСФСР Жанной Болотовой в медицинский комплекс в столичном районе Коммунарка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания столицы.

Информации относительно того, болен ли Губенко коронавирусом, на данный момент нет, подчеркнули в пресс-службе. Вместе с тем госпитализацию Губенко прокомментировал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Николай Николаевич и Жанна Андреевна действительно были госпитализированы с пневмонией в больницу в Коммунарке, где в настоящее время проходят все необходимые обследования. Желаю им самого скорейшего выздоровления», — сказал Шапошников.

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