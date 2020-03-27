Найроби, , 14:29 — REGNUM Власти Кении запретили ввоз в страну одежды секонд-хенд, широко известной среди местных как «mitumba», в рамках мер по ограничению распространения коронавируса. Об этом передает местная газета Daily Nation.

«Ввоз использованной одежды немедленно прекращается, чтобы сохранить здоровье кенийцев и продвигать местный текстиль», — заявила министра торговли Бетти Майна.

После обращения Майна лично встретилась с торговцами подержанной одеждой и призвала их закупать товары у местных производителей.

По информации журналистов издания, многие жители Кении покупают подержанную одежду из Европы, Северной Америки и Китая, которую они предпочитают, из-за того, что она более доступна, чем новые товары. Значительное число кенийцев с низкими доходами зависят от продажи секонд-хенда в качестве основного источника средств к существованию.

Однако, по словам репортеров, правительство Кении долгое время стремилось препятствовать импорту секонд-хенда в пользу поддержки местной промышленности.