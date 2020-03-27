Москва, , 14:25 — REGNUM Коронавирус представляет собой нешуточную угрозу для всего мира, включая и Россию. И соблюдение строгих карантинных мер является острой необходимостью, так как даже один заболевший, если он продолжает общаться с другими, посещает места скопления людей, способен заразить очень многих, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя ведение штрафов за нарушение карантина.

«Те же в свою очередь неумышленно заразят еще большее количество людей — ведь в инкубационный период вирус себя никак не проявляет, но уже заразен. И инфицированный человек, не зная, что он уже является носителем вируса, будет разносить его дальше.

В итоге проблема может принять лавинообразный характер, нарастая в геометрической прогрессии. Так что те, у кого уже поставлен диагноз или есть сомнения в инфицированности (проходят тестирование), просто в обязательном порядке должны соблюдать карантин, а уголовная ответственность за его нарушение не выглядит избыточной мерой.

Ведь в этом случае носитель инфекции вполне сознательно подвергает реальной опасности жизни сотен и тысяч людей. Что же касается всех остальных, кто вирусом не болен, но появляясь в общественных местах может заразиться и сам стать разносчиком инфекции, то тут механизмы применения уголовной ответственности явно не будут срабатывать.

Людям в силу той или иной необходимости приходится выходить из дома. Кому-то просто за продуктами и медикаментами, кто-то, как, скажем, работники транспорта, коммунальных служб, продуктовых магазинов и т.п. вынуждены выходить на работу.

И в этом случае будет крайне трудно доказать, что человек умышленно или в силу неосторожности нарушил карантинные меры, если он заболеет и нечаянно заразит других.

Основная проблема здесь в том, что в инкубационный период вирус себя никак не проявляет, и носитель инфекции может не знать, что он уже является разносчиком болезни.

Так что к нему меры уголовной ответственности точно не применимы. А вот меры административного воздействия вполне могут оказаться эффективными.

По крайней мере тех, кто слишком несерьёзно относится к сложившейся в стране ситуации, угроза существенного штрафа вполне может заставить вести себя в рамках предписанных правил», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России при нарушении карантина по коронавирусу может грозить штраф от 15 тыс. рублей до 1 млн рублей.

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