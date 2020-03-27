Ижевск, , 14:24 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов сдал тест на наличие коронавирусной инфекции. Результаты оказались отрицательными.

«Мне часто говорят: вы постоянно ездите, общаетесь, надо бы сдать. Я сдал — анализ отрицательный», — цитирует главу республики «Коммерсант-Ижевск».

» Поэтому выдохнули, работаем», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии выявлено два новых случая коронавируса, число заразившихся составляет четыре человека. С 28 марта по 5 апреля в республике будут действовать ограничительные меры — не будут работать кинотеатры, фитнес-клубы, развлекательные центры для детей и взрослых, фудкорты в торговых центрах, сауны.