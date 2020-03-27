Стокгольм, , 14:23 — REGNUM В настоящее время в зарубежных СМИ выражаются критика и тревога по поводу действий шведских властей в их борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Их стратегия в основном состоит в постепенном заражении всего населения при одновременной мобилизации систем здравоохранения с целью выработки у граждан всеобщего иммунитета к вирусу. Теперь Агентство общественного здравоохранения Швеции ответило на критику в свой адрес. Об этом 27 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По мнению шведских специалистов, критика шведской модели в борьбе с коронавирусной инфекции COVID-19 основана на плохом понимании того, как долго может продолжаться распространение вируса и как долго можно поддерживать строгие ограничения в обществе. Об этом прямо заявила аналитический директор Агентства общественного здравоохранения Лиза Брауэрс.

» Эта строгая линия ограничений, которую рекомендуют в разных странах, не является устойчивой. Нет смысла думать, что у вас будет строгая изоляция до тех пор, пока люди будут ждать вакцины», — сообщила Брауэрс.

Таким образом, шведские медицинские службы открыто говорят о невозможности наличия строгих ограничений в течение долгого времени. Многие страны уже столкнулись с массовыми случаями нарушения условий карантина, поэтому шведские медики по-прежнему отстаивают свою модель.