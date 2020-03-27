Саратов, , 14:44 — REGNUM Медицинские маски, производимые на одном из саратовском предприятии, можно перевести в статус респираторов. Используемая технология производства масок дает уровень фильтрации порядка 80−85%.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, респиратор представляет собой трехслойное изделие: первый слой — материал «комитекс», второй — мембранный материал с нанослоем, третий — материал спанбонд. Все сырье — отечественного производства.

Первый образец продукции выпустили 19 марта, до второго апреля планируют изготовить еще около 20 тыс. респираторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выпуск марлевых повязок и респираторов переориентировался ряд саратовских предприятий.

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