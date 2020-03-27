Тбилиси, , 14:18 — REGNUM

Особый режим в пенитенциарных учреждениях Грузии, который был введен в связи с коронавирусом, истек еще 19 марта и в тот же день был продлен до 3 апреля, но не исключено, что он будет еще раз продлен и после 3 апреля. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии 27 марта заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

По ее словам, это делается для предотвращения заражения коронавирусом заключенных, и в рамках такого режима им запрещены свидания с родственниками, что вызвало серьезный дискомфорт и протест у определенной категории осужденных и обвиняемых.

«Мы провели переговоры с соответствующей компанией и с 16 марта были задействованы льготы, которые предусматривают 15-минутное бесплатное время для телефонного разговора с родственниками в течение месяца. Мы собираемся продлить эти льготы и в будущем, чтобы та закрытость и оторванность от семьи для наших заключенных была компенсирована», — заявила Цулукиани.

Кроме того, в рамках особого режима ни один новый заключенный не размещается вместе со старым контингентом до тех пор, пока не пройдет 21-дневный период карантина, отметила министр.

По ее же информации, это не тот карантин, который устраивается в пенитенциарном учреждении, а обычный жилой корпус со всеми соответствующими условиями, созданными в соответствии с местным законодательством и европейскими конвенциями.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, на 27 марта в Грузии фиксируется 81 случай коронавируса, 13 человек выздоровели и выписаны из больниц, 4505 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.