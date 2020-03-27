Стокгольм, , 17:42 — REGNUM Муниципальный совет в Сотенесе хочет, чтобы правительство приняло меры, чтобы владельцы дач не приезжали в муниципалитет во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Местные власти считают, что шведы способствуют еще большему распространению коронавириса по всей территории страны, отправляясь на время действия карантина и самоизоляции на свои дачные участки, расположенные в разных частях Швеции.

«Пока у нас на дворе такая пандемия, какая сейчас, то важно, чтобы люди оставались там, где они живут, чтобы они могли получать медицинские услуги в своем собственном же муниципалитете. Мы должны сосредоточиться на наших местных жителях и защитить их», — заявил Матс Абрахамссон, председатель муниципального совета в Сотенесе.

Сообщается, что в муниципалитете Сотенас зарегистрировано чуть более 9 000 человек. Весной во время предстоящих пасхальных выходных, ожидается, что в регион приедут многие из 14 000−16 000 человек, которые, согласно данным муниципалитета, имеют здесь дома для отдыха.

«Мы требуем регистрации всех жителей и попытаемся использовать законодательство, чтобы обеспечить соблюдение этого с целью защиты различных муниципалитетов. Это важно, если мы хотим добиться результата», — добавил Матс Абрахамссон.