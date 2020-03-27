Стокгольм, , 17:42 — REGNUM Частные поставщики услуг в Стокгольме теперь будут вынуждены оказывать помощь для национальной системы здравоохранения во время кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19. Чрезвычайные меры были активированы в связи с наличием «оговорки о бедствии» в столичных правовых регламентациях. Об этом 27 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

В настоящее время в Стокгольмском регионе Швеции действует так называемая «оговорка о бедствии», вписанная в соглашения об обеспечении населения медицинскими услугами. Фактически это означает, что частные лица, предоставляющие услуги в сфере здравоохранения, должны помогать в периоды социального кризиса, то есть как раз в тому, к чему привел коронавирус COVID-19.

Сообщается, что на помощь властей уже откликнулись некоторые такие частные компании, как GHP и Aleris. В общей сложности они предоставят более 50 сотрудников. Весь персонал интенсивной терапии от Aleris также был привлечен по приказу властей.

«Мы считаем, что это все важно, и мы хотим внести свой вклад в критической ситуации в обществе», — заявил председатель правления Aleris Томас Берглунд Ди.