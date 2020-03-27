Сеул, , 14:11 — REGNUM Число вылеченных и выписанных из больницы военных в Южной Корее увеличилось до 29 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, 27 марта из больницы были выписаны двое представителей сухопутных войск и один представитель военно-воздушных сил. В настоящее время лечение проходят еще десять человек.

Известно, что в южнокорейской армии зафиксировано тридцать девять случаев заражения коронавирусом. Из них двадцать один человек — представители сухопутных войск, один человек— военно-морских сил, два человека — морские пехотинцы, четырнадцать человек — представители военно-воздушных сил и один человек — представитель министерства обороны.

Отмечается, что на карантине находятся около 1700 военных.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 91 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 9 332 человек.

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