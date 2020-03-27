Роквилл, США, , 14:04 — REGNUM Выход дополнения Wastelanders для Fallout 76 отложили на неделю из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщалось 26 марта на официальном сайте компании Bethesda.

Теперь дополнение выйдет 14 апреля 2020 года. Сообщается, что из-за перехода на удалённую работу разработчики не успевают провести финальные тесты нового контента в срок.

Напомним, Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра по мотивам популярной франшизы Fallout. Проект получил низкие оценки от геймеров и критиков.

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