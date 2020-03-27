Велес, , 14:26 — REGNUM

25 марта YouTube появилось видео, на котором видно, как македонские священники проводят молебен против коронавируса и кропят святой водой дорогу с пикапа Mitsubishi L-200 в македонских городах Велес и Кавадарци. Стоит отметить, что мероприятие произошло без присутствия мирян, поэтому не могло привести к распространению вируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, иерархи Македонской православной церкви пока не выступили с официальными заявлениями в связи с данной практикой.

В связи с распространением коронавируса в стране все религиозные общины Северной Македонии приняли решение о временном прекращении ежедневных и еженедельных богослужений.

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