Мадрид, , 14:09 — REGNUM За сутки в Испании от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 750 человек. Об этом 27 марта сообщила газета Elmundo со ссылкой на минздрав страны.

По данным издания, актуальное количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 64 059. Умерли от осложнений болезни 4858 человек. Как уточняет газета, только за последние сутки количество летальных исходов составило 769.

Из положительных новостей журналисты приводят данные о количестве выздоровевших. С начала эпидемии вылечено 9637 человек.