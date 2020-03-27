Волгоград, 27 марта 2020, 14:04 — REGNUM После турпоездки в ОАЭ без двухнедельного карантина на работу вышла учитель средней школы № 33 Волгограда. В региональном Роспотребнадзоре пояснили, что на момент приезда женщины Эмираты ещё не были в списке опасных по коронавирусной инфекции стран и режима самоизоляции не требовалось.
Педагог вернулась в Волгоград 16 марта. О том, что она вышла на работу и минимум три дня вела уроки, сообщил один из родителей учеников в социальной сети. В администрации школы подтвердили эту информацию. За педагога 27 марта вступилась глава регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева — она пояснила, что постановление о самоизоляции тех туристов, кто вернулся, в том числе и из ОАЭ, главный санитарный врач России выпустил 18 марта.
Учитель сейчас находится на карантине. После этого и при отрицательных анализах на коронавирус, она сможет вернуться к работе, сообщает «Волгоград онлайн».