Москва, , 14:00 — REGNUM Главврач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясников в своём Telegram-канале назвал неточным постулат «Новая коронавирусная инфекция особенно опасна пожилым людям»:

«Точный будет звучать так: «любая инфекция особенно опасна пожилым людям». Пожилой человек умирает не от коронавируса, коронавирус (и давно известные его разновидности, и COVID-19) в 90% случаев вызывают лишь банальное ОРЗ. Человек может умереть от пневмонии, вызванной коронавирусом. (И «старые», давно известные разновидности коронавируса могут вызывать пневмонию с уровнем смертности у пожилых в 10%).

Для пожилого человека опасна любая пневмония, чем бы она ни была вызвана: пневмококком, микоплазмой, вирусом гриппа или коронавирусом. То есть смертность от COVID-19 — это смертность от пневмонии. Давайте сравним количество смертей от коронавирусной пневмонии с общей смертностью от пневмонии в целом. В год от пневмонии умирает приблизительно от 1,5−2 млн человек. Значит, за три месяца (особенно в зимних месяцах) — около 500 тысяч.

За сходный период в 3 месяца 2020 года от коронавирусной пневмонии умерли 20 тыс. человек. То есть 4% от общего количества больных, что погибают от различных пневмоний за сходный период времени. В 2018 году, по официальным данным, в России от пневмонии умерли 25 тыс. человек. От коронавирусной пневмонии у нас сегодня — трудно сказать, те единичные случаи смертей, что были, нельзя отнести полностью на счёт именно пневмоний.

Смертность от бактериальных и вирусных пневмоний у пожилых достигает 25%. (Так что 14% смертность среди лиц старше 70 лет от коронавирусной пневмонии в Италии — показатель хорошей работы врачей).

Александр Мясников, главврач московской больницы №71 Вывод: доля именно коронавируса в смертности от пневмоний составляет лишь 4%. Все истово ждут вакцину от коронавируса (4%) и не прививают своих пожилых родственников и хронических больных от пневмококка (вызывает >60% всех пневмоний)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в России на 27 марта зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции, причём 196 случаев в 17 регионах было выявлено только за 26 марта. Трансляцию можно увидеть в ленте ИА REGNUM.

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