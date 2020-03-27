Москва, , 13:58 — REGNUM Распространение ложной информации о коронавирусе должно караться по закону. Об этом 27 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Он отметил, что администрация президента поддерживает правоохранительные органы в борьбе с ложными сообщениями о масштабах распространения COVID-19. Песков добавил, что в сложившихся условиях распространение лжи воспринимается особенно болезненно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцией заразились 196 человек.