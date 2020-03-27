Роквилл, США, , 13:57 — REGNUM Игроков The Elder Scrolls Online ожидает особое праздничное событие, приуроченное к шестой годовщине релиза игры. Об этом сообщалось 26 марта в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Событие будет активно со 2 по 14 апреля 2020 года. Во время его проведения игроки смогут получить праздничный торт, дающий дополнительный опыт, и различные подарки.

Напомним, The Elder Scrolls Online — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная американской компанией Zenimax Online Studios. Её релиз состоялся в 2014 году.

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