Курск, , 13:55 — REGNUM В Курской области весенняя призывная кампания с 1 апреля по 15 июля. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, регион должен направить на службу более 1,5 тыс. человек.

В ходе кампании будут проводиться мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. При входе на территорию военных комиссариатов и областного сборного пункта всем будут измерять температуру бесконтактным способом. Созданы запасы дезинфекционных препаратов, средств индивидуальной защиты персонала. Усилен контроль за режимом проветривания, проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. Непосредственная отправка команд в войска спланирована с 15 мая. Призывники в течение 14 суток будут находиться на карантине в воинских частях.

Призывники, в основном, будут проходить службу в границах Западного военного округа, небольшая часть — в военно-морском флоте и войсках Национальной гвардии за пределами зоны ответственности округа. Около 10% новобранцев будут направлены в учебные подразделения, после окончания которых они смогут продолжить службу в любой точке России.

Читайте ранее в этом сюжете: Под наблюдением по коронавирусу находятся 311 курян