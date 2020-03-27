Ульяновск, , 13:54 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Ульяновской области «под контролем», но нельзя «самоуспокаиваться, расслабляться». Федеральное правительство предпринимает «беспрецедентные меры», чтобы «предотвратить европейский сценарий». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Сергей Морозов в видеообращении.

Глава региона подчеркнул, что в России ситуация с распространением инфекции «держится под контролем».

«Несмотря на то, что ситуация под контролем, мы ни в коей мере не должны самоуспокаиваться, расслабляться. Мы видим, как стремительно, как в фильме-катастрофе развивается ситуация в некоторых европейских странах. Как буквально за пару недель считанные единицы заболевших жителей становятся сотни, тысячи, а смерти исчисляются десятками тысяч. Ни вы, ни я, ни федеральное правительство не хочет повторить этот ужас», — сказал Сергей Морозов, отметив, что цифры заболевших и умерших «по сравнению с маленькой Италией вроде не пугают».

В России заразились коронавирусом 840 человек, за сутки инфекция подтверждена у 182. По словам губернатора, сдерживание распространения заболевания достигается за счёт того, что правительство «предпринимает беспрецедентные меры».

«Беспечность и наше русское авось не должны стать причиной того, чтобы эти меры не сработали. Мы должны предотвратить европейский сценарий. Да, путём самоизоляции, ограничений, кардинального изменения образа жизни. Но мы обязаны пойти на это. Это очень маленькая плата за жизни, здоровье наших близких», — сказал, в частности, глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области под медицинским наблюдением остаются 809 человек, из эпидемиологически неблагополучных стран прибыли 995 человек. Ужесточена работа и контроль за лицами, которые прибыли из-за рубежа.