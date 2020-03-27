Ульяновск, 27 марта 2020, 13:54 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Ульяновской области «под контролем», но нельзя «самоуспокаиваться, расслабляться». Федеральное правительство предпринимает «беспрецедентные меры», чтобы «предотвратить европейский сценарий». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Сергей Морозов в видеообращении.
Глава региона подчеркнул, что в России ситуация с распространением инфекции «держится под контролем».
В России заразились коронавирусом 840 человек, за сутки инфекция подтверждена у 182. По словам губернатора, сдерживание распространения заболевания достигается за счёт того, что правительство «предпринимает беспрецедентные меры».
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области под медицинским наблюдением остаются 809 человек, из эпидемиологически неблагополучных стран прибыли 995 человек. Ужесточена работа и контроль за лицами, которые прибыли из-за рубежа.