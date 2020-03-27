Черкесск, , 13:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии на период выходных дней с 28 марта по 5 апреля, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным, не будут работать два самых крупных торгово-развлекательных центра столицы республики — «Россия» и «Панорама».

На работу центров ввели запрет в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА «Карачаево-Черкесия». В администрации ТРЦ сообщили, что в дни вынужденных каникул в зданиях центров будут продолжать работать только аптеки и продуктовые супермаркеты.

Напомним, в Карачаево-Черкесии с 18 марта введен режим повышенной готовности из-за сложной ситуации с коронавирусом в России и в мире. Власти региона отправили школьников на каникулы до 5 апреля, перевели на дистанционное обучение студентов вузов и техникумов, ввели запрет на массовые мероприятия, закрыли горнолыжные курорты, предприняли ряд других мер.

Отметим, что в настоящее время в республике нет ни одного случая заражения коронавирусом.

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