Загреб, , 13:50 — REGNUM В Хорватии к 27 марта было подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом. 37 человек вылечились и трое умерли, сообщает Национальный штаб гражданской защиты .

Министр здравоохранения Вили Берош заявил на пресс-конференции, что за последние 24 часа было обнаружено 70 новых пациентов, что является удовлетворительным с эпидемиологической точки зрения, что свидетельствует об отсутствии экспоненциального, а только линейного роста. Большинство пациентов — мужчины (54 процента) и 46 процентов — женщины. Восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.