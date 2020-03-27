Москва, , 13:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин принимает все необходимые меры для собственной защиты от коронавируса, заявил 27 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, глава государства не может отказаться от работы в связи с распространением коронавируса, но принимает все необходимые меры.

Песков также подтвердил, что в администрации президента выявлен первый случай заражения COVID-19. По его словам, пациент не контактировал с Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки обнаружено 196 заболеваний. Трое пациентов скончались.

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